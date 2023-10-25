مسلسل المؤسس عثمان الحلقة Kuruluş Osman 133 مدبلج قصة عشق ومترجم على قناة ElFajir TV “عودة تورغوت”

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة Kuruluş Osman 133،كبير وصغير من شتى الدول العربية يهتمون بمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي قيامة عثمان، كما يبحثون ليلاً ونهار عن موعد عرض الحلقة التي كانت من المقرر أن يتم نقلها في موعدها المحدد الأربعاء 18 من أكتوبر، وتضامناً مع أهلي غزة في فلسطين وحرب الدماء بين فلسطين وإسرائيل تم تأجيل عرض الحلقة احترازاً ومراعاةً لأسر الشهداء، وهذا لأن تركيا من الدول التي تدعم القضية الفلسطينية وتمدهم بدعم نقدي ومعنوي كبير وهذا أهم أسباب عدم عرض الحلقة 42 الأسبوع الماضي.

هناك منافسة قوية بين المسلسلات التاريخية وبعضها لكن الأعلى في معدل البحث والمشاهدات هو مسلسل قيامة عثمان لأنه يعرض من أربع سنوات ومازال يحافظ على النجاح ونفس الأداء، تابعوا في الفقرات التالية وتجدون أهم التفاصيل الجديدة عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة Kuruluş Osman 133 وموعد العرض والقنوات الناقلة.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكن متابعة الحلقة الجديد من مسلسل المؤسس عثمان بن ارطغرل علي القناة الجزائرية الفجر من خلال بيانات التردد التالي:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 12034.

معدل استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة Kuruluş Osman 133

تشهد الحلقة القادمة مواجهات جديدة وأحداث قوية للغاية ويخبر علاء الدين والده عثمان أن يعقوب خائن ويقدم علاء الدين دليل الخيانة فيشعر عثمان بصدمة كبيرة لم يكن متوقع حدوثها، خلال تلك الفترة يمر عثمان بحالة صعبة ويقف الحصن المتين للحفاظ على دولته ويحارب أعداء بشجاع وفي نفس الوقت يعيش في حزن شديد على زوجته بالا التي لم يجد لها العلاج وتتدهور حالتها الصحية يوم بعد يوم، ورغم ذللك لم يظهر عثمان ضعفه أمام أحد بل يحارب ولم يترك أي عدوة يمس الدولة العثمانية بشئ، ومن جهة أخرى هناك مخططات جديدة ومكائد يدبر لها المغول للتخلص من عثمان وقتله للاستيلاء على حكم الدولة وفي الحلقة 42 يكون هناك المزيد من المفاجئات.

ما القنوات والمواقع الناقلة مسلسل قيامة عثمان الموسم 5

هناك عدة قنوات ومواقع إلكترونية تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان من الموسم الأول وحتى الموسم الخامس الذي جاري خلال هذه الفترة وتأتي القنوات والموقع الناقلة على النحو التالي

يعرض المؤسس عثمان عبر موقع قصة عشق مدبلج وعلى موفع النور يوم الأربعاء بعد منتصف الليل.

كما يعرض المسلسل على قناة atv التركية يوم الأربعاء في الساعة 8 مساءً مترجم باللغة العربية.

يذاع المسلسل على قناة الفجر يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم مسلسل قيامة عثمان عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما التركية ومنهم :

بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت.

وبوراك تشيليك.

وسرحات كيليتش.

و اركان افجي .

روزغار اكسوي.

وشهدت الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل اثارة كبيرة للغاية وحالة من الانتظار من قبل محبي ومتابعي الدراما التركية بالوقت الحالي.