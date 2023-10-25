الان ظهرت نتائج القبول المركزي في العراق 2024 dirasat-gate.org

يتم حاليًا متابعة موعد إعلان نتائج القبول المركزي في العراق. وزارة التعليم العالي أعلنت عن تاريخ إعلان نتائج القبول المركزي، وهذا الموضوع يثير اهتمام العديد من الطلاب الراغبين في معرفة تخصصاتهم في الجامعات العراقية. في الفقرات التالية، سنقدم معلومات حول كيفية استعلام النتائج بسرعة واستخراجها عبر الإنترنت من خلال منصة وزارة التربية العراقية التي نرصد لكم من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز خطوات ورابط الاستعلام عنها في السطور التالية

موعد اعلان نتائج القبول المركزي في العراق 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي في العراق قبل تاريخ 1 نوفمبر 2023 ، وذلك وفقا لما اعلنته وزارة التعليم العراقية قدم العديد من الطلاب والطالبات طلبات القبول المركزي للالتحاق بالجامعات الحكومية العراقية، وتستمر فترة التقديم حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي ، وتتصدر نتائج القبول المركزي في العراق محرك البحث الشهير جوجل خلال الفترة الحالية ، حيث يقوم طلاب العراق بالبحث عن موعد اعلان نتائج القبول المركزي في العراق ٢٠٢٤

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر بوابة الدراسة والتخطيط والمراجعة في العراق ، وقد يستغرق قبول الطلاب في الجامعات العراقية مدة تتراوح حوالي 120 يومًا، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون أقل من ذلك حوالي 90 يومًا أو 3 أشهر ، و هذه المدة تسمح للطلاب بالحصول على قبول دراسي في الجامعة التي اختاروها، وهي الفترة المناسبة للدراسة في بداية عام 2024 ، و يمكن الاطلاع على نتائج القبول المركزي لعام 2023 من خلال الرابط التالي المقدم من وزارة التعليم والبحث العلمي في العراق ، و يتم اتباع الخطوات المذكورة في البوابة لمعرفة النتائج بواسطة إدخال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني.

القبول الموازي في العراق 2024

القبول المركزي يعد أحد العمليات الهامة في النظام التعليمي في العراق، ويحظى بأهمية كبيرة ومنها:توفير فرصة متساوية: يهدف القبول المركزي إلى توفير فرصة متساوية للطلاب في جميع أنحاء العراق للالتحاق بالجامعات والمؤسسات التعليمية العليا. يتم اختيار الطلاب بناءً على أدائهم في امتحان واحد موحد، مما يعزز المنافسة العادلة بين الطلاب ويضمن تكافؤ الفرص.

التسجيل في القبول المركزي في العراق

للتسجيل في القبول المركزي لعام 2024، يتعين على الطالب تقديم المستندات والأوراق التالية:

1. نسخة من شهادة الثانوية العامة.

2. نسخة من شهادة الميلاد.

3. ثلاث صور شخصية للطالب.

4. نسخة من بطاقة الهوية الشخصية.