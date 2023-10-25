“الآن ظهرت” نتائج القبول المركزي 2024 جميع الجامعات الحكومية العراقية عبر رابط mohesr.gov.iq بالنسب المئوية

تم الإعلان عن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2023/2024 في الجامعات الحكومية في العراق، وقد أثار الإعلان عن هذه النتائج اهتمام العديد من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على المعلومات حولها، ويمكن الحصول على نتائج القبول المركزي عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة التي تم التقديم إليها، حيث يتم نشر النتائج عادة في قسم القبول والتسجيل، ويجب على الطلاب المقبولين إتباع التعليمات المحددة في الإعلان والتوجه إلى الجامعة لإكمال إجراءات التسجيل وتأكيد القبول،و إذا كان لديك أي استفسارات إضافية، يُفضل التواصل مباشرة مع الجامعة المعنية للحصول على المزيد من المعلومات والتوجيه.

نتائج القبول المركزي فى العراق 2024

نظرًا للإقبال المتزايد، يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2024. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح التقديم للدراسة المسائية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023-2024. سيتم الإعلان عن نتائج هذا التقديم وفقًا للخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى العراق.

والبحث العلمي فى العراق. يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

يتم ادخال الاسم رباعي.

يتم تسجيل الرقم الامتحاني.

يتم تحديد اسم المحافظة.

يتم اختيار القسم الخاص بالطالب.

الضغط على ايقونة استعلام.

معدلات القبول في العراق 2023

تم الإعلان عن نسب القبول في العراق للعام الدراسي 2023، وجاءت كما يلي:

– كلية الطب: 99.67%

– طب الزهراء: 99.57%

– طب الأسنان: 98.83%

– الصيدلة: 98.5%

– هندسة الحاسبات: 93%

– هندسة الميكانيكا: 90.5%

– هندسة قسم الكيمياء: 95.33%

– هندسة قسم المواد: 88.33%

– العلوم: 82.67%

– قسم الرياضيات في علوم: 74.17%

– علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات: 75%

– القانون: 82%

– التمريض للذكور: 96.33%

– التمريض للإناث: 93.17%

– طب بيطري: 68.33%

– الزراعة: 60%

– الإدارة والاقتصاد: 61.5%

– الإدارة والاقتصاد (القرنة): 60%

– التربية (القرنة): 65.5%

– التربية للعلوم الصرفة: 70.67%

– التربية للعلوم الإنسانية: 72.67%

– التربية للإناث: 66.33%

– الآداب: 68.67%

– علوم البحار: 63.83%

نتائج معدلات القبول المركزي في العراق

يشعر العديد من الطلاب والطالبات في العراق بالاهتمام بمعرفة متطلبات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية،و يجدر بالذكر أن وزارة التعليم العالي في العراق تتحمل المسؤولية عن تحديد معدلات القبول في هذه المؤسسات التعليمية.