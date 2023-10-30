“نزلها” خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 6 2024 بواسطة Rockstar موعد نزولها الرسمي

“نزلها” خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 6 2024، قد تشير المقابلة الأخيرة مع الرئيس التنفيذي لشركة Take-Two إلى نافذة إصدار محتملة للعبة GTA 6 يترقب اللاعبون بفارغ الصبر إصدار GTA 6، أو على الأقل إعلان رسمي وتاريخ إطلاق حقيقي، تكمن المشكلة في أن Rockstar لا تزال تلتزم الصمت بشأن هذا الأمر، لمعرفة خطوات تحميل لعبة GTA 6 تابع الفقرات القادمة.

تحميل Grand Theft Auto 6 2024

أخيرًا يبدو أننا على بعد خطوة واحدة من معرفة متى سيتم إصدار اللعبة التي طال انتظارها، وذلك بفضل بعض التعليقات الكاشفة من Strauss Zelnick، الرئيس التنفيذي لشركة Take-Two Interactive، الشركة الأم لـ Rockstar، في حين أن العديد من اللاعبين كانوا يراقبون أي تلميحات حول تاريخ الإصدار، فقد كان حدثًا رائعًا عندما أسقط Zelnick الأدلة في مقابلة حديثة مع CNBC. دعونا نحلل كلماته لنرى ما يمكن أن نتوقعه.

خطوات تنزيل Grand Theft Auto 6 2024

ألمح الرئيس التنفيذي إلى أن المستقبل يبدو مشرقًا بشكل استثنائي بالنسبة لشركة Take-Two، مع أمل تحقيق حوالي 8 مليارات دولار خلال هذا الإطار الزمني، وأي شخص مطلع على صناعة الألعاب يعلم أنه لا يوجد مصدر إيرادات أكبر لشركة Take-Two من امتياز GTA، في الواقع يبدو أن تعليقاته حول اللعبة القادمة، على الرغم من أنها مدروسة وحذرة، تشير إلى أن GTA 6 قد يتم إصدارها في عام 2024 أو 2025، اذا كنت تريد معرفة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 الجديدة اتبع الخطوات التالية: