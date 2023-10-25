فلوس كتير علي الأبواب.. شروط الخروج إلى المعاش المبكر+ المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شروط الخروج إلى المعاش المبكر من القضايا التي ناقشها قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي على إثرها وضع شروطاً خاصة لصرف المعاش نتعرف عليها في هذا المقال.

شروط الخروج إلى المعاش المبكر

شروط الخروج إلى المعاش المبكر، تم تحديد العديد من شروط الخروج إلى المعاش المبكر طبقاً للائحة القانون في الجهات الحكومية في حالة وصول الموظف أو الموظفة سن الخامسة والخمسين عند التسوية ويحصل على إجمالي نصف الراتب الذي كان يتقاضاه ولا يحق له التقديم في أي عمل حكومي بعد ذلك ويلزم إنهاء الاشتراك في التأمينات لمدة 20 عاماً.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

حدد القطاع الخاص للعاملين به شروطًا خاصة بصرف المعاش منها:

بلوغ السن 50 سنة.

عدم إصدار أي عقوبة نتج عنها تسوية معاش مبكر للموظف أو الموظفة.

الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة شهرين حتى يستطيع الحصول على إجمالي 50 % من الراتب قبل التسوية.

وصول مدة الاشتراك في التأمين 20 عاماً طبقاً لقانون التأمينات والتي ستصل مدتها إلى 25 عاماً بحلول

لا يحق للشخص التقدم في أي جهة عمل تخضع لأحكام قانون العمل.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الذين يحق لهم صرف المعاش هم:

الأرملة بعقد زواج، والأرمل ما لم يتم الزواج بأخرى.

البنت بشرط عدم زواجها أثناء تقديم الطلب.

الولد تحت سن ال 21 مالم تكن لديه إعاقة جسدية أو كان طالباً في أي مرحلة تعليمية.

إخوة وأخوات المتوفي أو المتوفية بشروط اللوائح التنفيذية لصرف المعاش.

التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

من التعويضات التي وضعتها الدولة فيما يخص المعاشات: