السكر رخص يا جدعان.. سعر السكر في الأسواق// احدث اسعار طن السكر في الأسواق المصرية

سعر السكر في الأسواق ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن سعر السكر في الأسواق، حيث يكون السكر من أهم المنتجات الغذائية التي لا غنى عنها في أي بيت مصري، فهو يستعمل في تحلية المشروبات المتنوعة ولا يمكن صناعة أي نوع من أنواع الحلويات بدونه، لذلك سجلت أسعار السكر في شهر أكتوبر الجاري حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية.

سعر السكر في الأسواق

تسائل العديد من الأشخاص في الأيام الماضية عن سعر السكر في الأسواق، حيث يتراوح أحدث سعر للسكر الوقت الحالي بين 22 و28 جنيه مصري في كافة محلات بيع السلع الغذائية، ويكون السعر تبعاً لنوع السكر والذي يمكن عرضه على النحو التالي:

سعر سكر أبيض ريحانة في الأسواق 5 جنيه مصري.

سعر كيلو سكر أبيض الضحى 28 جنيه مصري.

سعر كيلو سكر عالي الجودة من شركة الأمل 30 جنيه مصري.

سعر كيلو سكر ناعم من مستر فود بسعر 25 جنيه مصري.

سعر نص كيلو من سكر الضحى في معظم المحلات المتخصصة في بيع السلع الغذائية 17 جنيه مصري.

سكر أبيض أكياس من دوبيلا يكون حجم الكيس 5 جرام، وتكون العبوة مكونة من 120 كيس بسعر 45 جنيه مصري.

سعر كيلو سكر أبيض الحسن 24 جنيه مصري.

سعر كيس سكر من الضحى 750 جرام 24 جنيه مصري.

سعر كيلو سكر زمزم 24 جنيه مصري.

احدث اسعار طن السكر في الأسواق المصرية

يمكن عرض أحدث أسعار طن السكر في الأسواق المصرية على النحو التالي: