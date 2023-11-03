أكواد خصم وعروض DiDi ديدي اول مرة 2023 في القاهرة والإسكندرية

نوهت شركة ديدي عن طرح عدد من أكواد الخصم على الرحلات المختلفة التي يتم حجزها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، حيث تعتبر شركة ديدي الخاصة بخدمات المواصلات والنقل في مصر واحدة من أشهر الشركات التي تقدم تلك الخدمات في مصر، ومن خلال هذه السطور نستعرض أحدث كود خصم ديدي في القاهرة والاسكندرية.

كود خصم ديدي

تحرص شركة ديدي لخدمات المواصلات في مصر على تقديم أكواد خصم بشكل مستمر، وذلك لكي يتم الاستمتاع برحلات بتخفيضات كبيرة تصل إلى 50% على سعر الرحلة الأصلي، وذلك في حالة حجز الرحلة من مختلف الأماكن داخل القاهرة والاسكندرية كذلك، وقد جاءت أهم الأكواد المطروحة من شركة ديدي على النحو التالي:

SAEPTA

EUGF9G

FCAUYJ

XRU3HT

حجز رحلات ديدي

يمكن حجز رحلات شركة ديدي والاستمتاع بالمزايا الهامة التي تقدمها لجميع العملاء، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بشركة ديدي لخدمات المواصلات والنقل، أو عن طريق تحميل تطبيق ديدي، من خلال إتباع ما يلي: