أكواد خصم وعروض DiDi ديدي اول مرة 2023 في القاهرة والإسكندرية
نوهت شركة ديدي عن طرح عدد من أكواد الخصم على الرحلات المختلفة التي يتم حجزها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، حيث تعتبر شركة ديدي الخاصة بخدمات المواصلات والنقل في مصر واحدة من أشهر الشركات التي تقدم تلك الخدمات في مصر، ومن خلال هذه السطور نستعرض أحدث كود خصم ديدي في القاهرة والاسكندرية.
كود خصم ديدي
تحرص شركة ديدي لخدمات المواصلات في مصر على تقديم أكواد خصم بشكل مستمر، وذلك لكي يتم الاستمتاع برحلات بتخفيضات كبيرة تصل إلى 50% على سعر الرحلة الأصلي، وذلك في حالة حجز الرحلة من مختلف الأماكن داخل القاهرة والاسكندرية كذلك، وقد جاءت أهم الأكواد المطروحة من شركة ديدي على النحو التالي:
- SAEPTA
- EUGF9G
- FCAUYJ
- XRU3HT
حجز رحلات ديدي
يمكن حجز رحلات شركة ديدي والاستمتاع بالمزايا الهامة التي تقدمها لجميع العملاء، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بشركة ديدي لخدمات المواصلات والنقل، أو عن طريق تحميل تطبيق ديدي، من خلال إتباع ما يلي:
- في البداية يتم فتح تطبيق ديدي الذي يتم تحميله من خلال الهاتف الخاص بالمستخدم.
- يتم الضغط على حجز رحلة جديدة.
- يتطلب من المستخدم أن يقوم بتحديد الواجهة الخاصة به بجانب تحديد المكان الذي يتواجد به وقت طلب الرحلة،
- الضغط على أيقونة الاطلاع على التكلفة.
- تدوين الكود الخاص بتخفيض قيمة الرحلة للحصول على الخصم المقرر.