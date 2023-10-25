اخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد تأخير الساعة+ موعد غلق المحلات التوقيت الشتوي

موعد تأخير الساعة ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن موعد تأخير الساعة، حيث يفصلنا عن موعد رجوع التوقيت الشتوي أيام قليلة، وذلك بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف 2023 الذي بدأ منذ أبريل الماضي ومن المفترض أن ينتهي في شهر أكتوبر الجاري.

موعد تأخير الساعة

تسائل العديد من الأشخاص عن موعد تأخير الساعة، حيث يفصلنا يومين فقط عن العمل بالتوقيت الشتوي على أن يكون موعد تقديم الساعة هو منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، بحيث يتم تأخير الساعة ل60 دقيقة، وبذلك تكون الساعة الحادية عشر ليلاً بتاريخ الخميس 26 أكتوبر على أن يداوم العمل بالتوقيت الشتوي حتى شهر أبريل 2024.

تغيير الساعة في مصر 2023

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 شهور بحيث يتم تأخير الساعة ل60 دقيقة سوف تكون مواعيد الصلاة كالآتي:

سوف يصبح موعد اذان الظهر 11:39 صباحاً بدلاً من 12:39 مساءاً.

سوف يصبح موعد أذان العصر 2:51 مساءاً بدلاً من 3:51 مساءاً.

سوف يصبح موعد أذان المغرب 6:15 مساءاً بدلاً من 5:15 مساءاً.

سوف يصبح موعد أذان العشاء 6:33 مساءاً بدلاً من 7:33 مساءاً.

موعد غلق المحلات التوقيت الشتوي

تم تبديل مواعيد العمل بالنسبة للمحلات التجارية والمولات والورش وغيرها من مؤسسات العمل منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي بحيث تعمل بالتوقيت الشتوي، حيث تغلق المحلات العامة والمطاعم والورش والأعمال الحرفية أبوابها الساعة العاشرة، بينما تغلق الساعة الحادية عشر في أيام الخميس والجمعة والعطلات والأعياد الرسمية، ويستثنى من هذه المواعيد محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران وأسواق الجملة ومحلات الدواجن والصيدليات.