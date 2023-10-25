بجودة عالية.. تردد قناة سطلانة 2023+ طريقة ضبط تردد قناة سطلانة

تردد قناة سطلانة 2023 يبحث الكثير من الناس عن تردد هذه القناة على العرب والنايل سات فهي قناة فضائية ظهرت في خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكنت هذه القناة من اعجاب عدد ضخم من المتابعين والمشاهدين وهذا بسبب عرض محتواها المتنوعة.

تردد قناة سطلانة 2023

يهتم الأفراد بمعرفة تردد قناة سطلانة 2023 سواء كان النايل سات أو العرب سات وفيما يلي نعرض لكم التردد :

تردد قناة سطلانة 2023 على النايل سات

التردد: 10815.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅘.

معدل الترميز:2750.

تردد قناة سطلانة على العرب سات

التردد: 10815.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط تردد قناة سطلانة

تشمل قناة سطلانة الكثير من المميزات التى لا يمكن عدها ومن ضمن هذه المميزات، هي أنها تقوم بعرض المحتوى بجودة اتش دي وهي أعلى جودة للقناة، لهذا فسوف يتم البحث عنها بشكل مستمر وطريقة البحث لا تختلف من رسيفر لأخر وهي كما يلي: