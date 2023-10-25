افرحوا.. نصيب الفرد من التموين في نوفمبر+ أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

نصيب الفرد من التموين في نوفمبر نصيب الفرد من التموين في شهر نوفمبر وهو ما يبحث عنه الأفراد هذه الفترة وقد تم الإعلان عنه من قِبَل وزارة التموين حيث تصدر بيانًا شهرياً مع مواعيد صرفها للمواطنين،وذلك لأنه يمتلك الكثير من المواطنين بطاقة تموينية تسمح لهم بالحصول على عشرات المنتجات الرئيسية وأرغفة الخبز بسعر رمزي في نطاق دعم المواطن.

نصيب الفرد من التموين في نوفمبر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد من التموين في نوفمبر، حيث يحصل كل شخص مقيد بالمنظومة على منتجات ب50 جنيه، لذلك سوف يكون نصيب الشخص من السلع التموينية لشهر نوفمبر زجاجة زيت 800 جرام وكيلو جرام سكر و32 سلعة تموينية أخرى يتم صرفها ، ويتم صرفها على بطاقة التموين في شهر نوفمبر 2023 بعدما تم حجب صرف الأرز بقرار من وزارة التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

تشهد أسعار السلع التموينية في شهر نوفمبر 2023 استقرار واضح، ويمكن عرضها كالآتي:

سعر السكر 1 كيلوغرام 60 جنيه مصري.

سعر الزيت خليط 800 مللي 30 جنيه مصري.

سعر كيلوجرام دقيق 18 جنيه مصري.

سعر كيس مكرونة 800 جرام 13 جنيه مصري.

سعر كيس مكرونة 400 جرام 5 جنيه مصري.

سعر كيس عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه مصري.

سعر جبنة تتراباك 125 جرام 7 جنيه مصري.

سعر جبنة تتراباك 250 جرام 14 جنيه مصري.

سعر خل 900 مللي 6 جنيه مصري.

سعر لبن جاف 100 جرام 50 جنيه مصري.

سعر شاي ناعم 40 جرام 5 جنيه مصري.

سعر صلصة 300 جرام 8 جنيه مصري.

مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإنشاء مبادرة هذا الشهر تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي تحتوي على مجموعات السلع الأساسية التي تم تخفيض أسعارها بنسبة 25%، وذلك بالتعاون مع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة الخاضعة لوزارة التموين.