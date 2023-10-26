دلوقتي هنا وبس .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133+ الترجمة العربي وكمان رابط مدبلج للعربية عثمان

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 يهتم الكثير من متابعي مسلسل عثمان التاريخي بالبحث عن هذه الحلقة وموعد عرضها، وهذا بسبب النجاح الضخم الذي حققه هذا المسلسل فإن متابعينه ينتظرون الإعلان عن موعد كل حلقة بكل شوق ولهفة، وفي هذه المقال سوف نعرض لكم موعد الحلقة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133

هناك الكثير من المشاهدين الذين ينتظرون رؤية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 وفيما يلي سوف نعرض لكم الموعد:

في الأيام الماضية لقد هناك ضجة على مواقع السوشيال ميديا وهذا بسبب تأجيل عرض الحلقة رقم ١٣٣ من المسلسل التاريخي لقيامة عثمان.

وقد أوضحت الشركة المنتجة للمسلسل أن السبب وراء هذا التأجيل هو الحرب المستمرة في قطاع غزة واستشهاد عدد كبير من النساء والأطفال والرجال.

وقد أوضحت الشركة أنه سوف يتم عرض الحلقة ١٣٣ في يوم الأربعاء الذي يوافق ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٣ على قناة آي تي في التركية.

يتم عرض الحلقة باللغة العربية في يوم الخميس من كل أسبوع وهذا من خلال قناة اليرموك أو قناة الفجر الجزائرية.

مسلسل المؤسس عثمان

إن هذا المسلسل يعد واحد من أهم وأشعر المسلسلات التاريخية التركية وفيما يلي سوف نعرض لكم بعض من المعلومات عن هذا المسلسل: