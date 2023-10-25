افرحوا وزقططوا.. زيادة معاش تكافل وكرامة 20%+ طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة
زيادة معاش تكافل وكرامة 20% يتسائل العديد من الأشخاص عن زيادة معاش تكافل وكرامة 20%، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة المعاشات بنسبة 20% وإدراج فئات جديدة للدعم المالي تزامناً مع توجيهات الدولة باتخاذ إجراءات لمساعدة العائلات الأكثر احتياجاً، وذلك ما أكدت عليه وزارة التضامن الاجتماعي موضحة على ثلاث تدخلات لدعم العائلات الأولى بالرعاية.
زيادة معاش تكافل وكرامة 20%
أصدر الرئيس قرار بزيادة الفئات المالية المستحقة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 20% لأصحاب المعاشات، وسوف يستفيد من تلك الزيادة 5 ملايين عائلة، كذلك أعلنت وزارة المالية مقدار الزيادة الجديدة والتي تكون بنسبة 20% بتكلفة سنوية تقدر 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة تفوق 20% منذ أبريل 2023.
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023
يمكن للمواطنين الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 20% عبر الخطوات التالية:
- ادخل على وزارة التضامن الاجتماعي.
- حدد برنامج تكافل وكرامة.
- اضغط على استعلام عن نتيجتي.
- أكتب الرقم القومي الخاص بكارت تكافل وكرامة.
- اضغط على استعلام.
- سوف تظهر نتيجة الاستحقاق.
طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة
يمكن للمواطنين التقديم على برنامج تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:
- الذهاب إلى وحدة المحلية التي ينتمي لها محل سكنك، مع ضرورة إحضار المستندات والأوراق الضرورية.
- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الجارية.
- تقديم صور من شهادات الميلاد لكافة أفراد الأسرة، مع ضرورة أن تكون تلك الشهادات مميكنة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 سنة.
- في حال كان الشخص متزوج أو مطلق يجب إحضار نسخة من شهادة الزواج او الطلاق.
- تقديم نسخة مم بطاقة التموين المميكنة والتي تشمل على اسم مكتب التموين الخاص بك.
- في حال كان هناك طلاب في العائلة تتراوح أعمارهم من 16 و18 سنة يجب تقديم قيد مدرسي لهم.
- في حال كان هناك طلبة جامعيين يتم تقديم قيد جامعي لهم.
- للأشخاص المنفصلين عن الزوجة يتم تقديم نسخة من شهادة الهجرة.
- بالنسبة للأرامل يتم تقديم نسخة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.