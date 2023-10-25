افرحوا وزقططوا.. زيادة معاش تكافل وكرامة 20%+ طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

زيادة معاش تكافل وكرامة 20% يتسائل العديد من الأشخاص عن زيادة معاش تكافل وكرامة 20%، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة المعاشات بنسبة 20% وإدراج فئات جديدة للدعم المالي تزامناً مع توجيهات الدولة باتخاذ إجراءات لمساعدة العائلات الأكثر احتياجاً، وذلك ما أكدت عليه وزارة التضامن الاجتماعي موضحة على ثلاث تدخلات لدعم العائلات الأولى بالرعاية.

زيادة معاش تكافل وكرامة 20%

أصدر الرئيس قرار بزيادة الفئات المالية المستحقة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 20% لأصحاب المعاشات، وسوف يستفيد من تلك الزيادة 5 ملايين عائلة، كذلك أعلنت وزارة المالية مقدار الزيادة الجديدة والتي تكون بنسبة 20% بتكلفة سنوية تقدر 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة تفوق 20% منذ أبريل 2023.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 20% عبر الخطوات التالية:

ادخل على وزارة التضامن الاجتماعي.

حدد برنامج تكافل وكرامة.

اضغط على استعلام عن نتيجتي.

أكتب الرقم القومي الخاص بكارت تكافل وكرامة.

اضغط على استعلام.

سوف تظهر نتيجة الاستحقاق.

طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين التقديم على برنامج تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية: