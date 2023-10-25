مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك الآن قناة beIN SPORTS 2 مباشر دوري أبطال أوروبا 2023-24

شاهد الآن مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر قناة beIN SPORTS 2 في دوري أبطال أوروبا 2023-24 تجري المباراة في ملعب مونتجويك الأولمبي، حيث يحتضن الفريقان المواجهة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المسابقة. يتنافس برشلونة وشاختار ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا فريقي بورتو البرتغالي ورويال أنتويرب البلجيكي.

موعد مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك

تنطلق مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023. تحديدًا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية والكويت ومصر وسوريا، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات. ستقام المباراة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وشاختار دونيتسك

تذاع مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك على القناة beIN SPORTS 2. يمكنك مشاهدة المباراة مع التعليق الصوتي للمعلق خليل البلوشي. هذه القناة ستوفر لك تغطية حصرية للقاء وتفاصيله في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة الرسمي

إليكم تشكيلة فريق برشلونة الرسمية لمباراتهم ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا:

المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: آرواخو، كانسيلو، كريستينسن، بالدي.

الوسط: روميو، جابي، غوندوغان.

الهجوم: فيران، فيليكس، يامال.

مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر عبر عدة منصات وتطبيقات. يمكنك استخدام تطبيق “تود” أو “بين كونكت” لمشاهدة المباراة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب.

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