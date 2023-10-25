أخيراً هتصرف الدفعة 9 اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة ورابط منصة مظلتي

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023، هناك أخبار كثيرة منتشرة خلال تلك الفترة حول صرف مستحقات الوجبة التاسعة والأخيرة، وهذا جعل المواطنين تبحث على مدار 24 ساعة بدون توقف للتأكد من هذه الأخبار لأن فترة إعلان النتائج استغرقت فترة طويلة، لذلك يشعرون بالقلق الشديد أن يتأخر موعد الصرف وخاصة تلك الفترة التي يمر فيها المواطنين بظروف صعبة بسبب التدهور الاقتصادي، بعد إعلان نتائج الوجبة التاسعة لم يتم التصريح بأي معلومات عن فتح باب التسجيل مرة آخرى على دفعة جديدة ورغم ذلك لدى المواطنين أمل أن يتم إعادة النظر في الموضوع لرفع العبء عن الأسر المتعففة، ترقبوا معنا باقي السطور للإطلاع على اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

تقوم وزارة العمل العراقية بتوفير العديد من وسائل الدعم للمواطنين لرفع العبء عنهم، حيث خصصت دعم نقدي لفئة معينة من المواطنين لتحسين مستوى المعيشة لديهم في ظل عدم الاستقرار التي تعيش فيها البلد منذ جائحة كورونا، كما أن الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية تشكل أهمية كبيرة لأن مبلغ الدعم مجزي ويكفي احتياجاتهم الأساسية، حيث وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية شروط متعددة لضمان قبول طلب التقديم وبالفعل قام الكثير بالتسجبل في شهر يناير الماضي ووصل عدد المتقدمين وفقا للإحصاءات أكثر من نصف مليون متقدم، وتم الكشف الفترة الماضية عن عدد نتائج المشمولين وتم رفع جزء كبير من الكشوفات وجاري رفع الباقي خلال الفترة القادمة.

الاستعلام عن الوجبة التاسعة العراق بالخطوات 2023