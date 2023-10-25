صدرت حالا.. جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة عبر شبكة مظلتي والرعاية الأجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق عن إصدار قوائم تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة، بناء على قرار صرفها في الوقت الحالي، يجري البحث حول طرق استعلام كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث أعلنت وزارة العمل وفي نفس الوقت عن إصدار كشوفات قوائم أسماء المشمولين بصرف رواتب الرعاية الاجتماعية للعام 2023، وتم نشر هذا الإعلان على جميع المواقع، وسوف نتناول معكم كافة التفاصيل، تابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة

يمكنك الاطلاع على قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة وتنزيلها من خلال منصة مظلتي الإلكترونية أو الموقع الرسمي للوزارة باتباع هذه الخطوات

في البداية، يجب على المتقدم الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو استخدام منصة مظلتي الإلكترونية.

في الخطوة الثانية، اختر قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات.

ثالثاً، إدخال اسم الشخص الذي ترغب في الاستعلام عنه ورقم الهوية الوطنية بشكل صحيح، ثم اضغط على زر الاستعلام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم والمساعدة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة العراقية، يتم صرف الراتب الشهري لجميع الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى مساعدة، بهدف تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

وأعلنت الوزارة عن قائمة الأشخاص المستحقين للدعم الاجتماعي لعام 2023 بعد التحقق من استحقاقهم لهذه المساعدة، يتم تنفيذ ذلك من خلال جهات متخصصة التي تعمل في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب موقع الخدمات الإلكترونية المتعددة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف رواتب الدعم الاجتماعي لجميع المستحقين في جميع محافظات العراق ابتداءً من يوم 21 أكتوبر 2023، وسيتم صرف الراتب لجميع المستفيدين من الدعم عن طريق استخدام البطاقة الذكية، وإذا تبين أن المستفيد غير مستحق للدعم، سيتم حذف اسمه مباشرة من قوائم الرعاية الاجتماعية.

السلة الغذائية لمشمولين الرعاية الاجتماعية

السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية تحتوي على منتجات أساسية لكل منزل، وتشمل الحليب والشاي والبقوليات والزيت والسكر والأرز، كما توفر السلة الغذائية الحاجات الشهرية للأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يوجد أكثر من 5 ملايين مواطن مشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين يحصلون على سلة غذائية، حيث يوجد مخزون كاف من مواد السلة الغذائية لعدة أشهر قادمة، ويتم توزيع 12 سلة غذائية على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية خلال العام.