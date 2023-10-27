Pdf رابط تحميل نتائج مفاضلة البكالوريا 2023 عبر الاسم من موقع القبول الجامعي في سوريا

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في سوريا على رابط تحميل نتائج مفاضلة البكالوريا لعام 2023م باستخدام الاسم من موقع القبول الجامعي حيث ظهرت نتائج مفاضلة البكالوريا العلمية 2023 وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية في سوريا من قبل العديد من طلاب مقارنة البكالوريا للعام 2023/2024، بعد إعلان وزارة التعليم العالي ظهور النتيجة اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر لعام 2023م عبر موقع القبول بالجامعة في سوريا تحت إشراف وزارة والتعليم العالي داخل الدولة.

Pdf رابط تحميل نتائج مفاضلة البكالوريا 2023 في سوريا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا قد أعلنت ظهور نتائج مفاضلة البكالوريا العلمية الثانية اليوم لعام 2023 ميلادي، وستنشر على الموقع الرسمي للوزارة وموقع المقارنة، كما أعلنت اللجنة العليا ووافقت الاستيعاب الجامعي كذلك يجب التركيز على زيادة الاعداد من الطلاب والطالبات في المعاهد الفنية والكليا التي احتياجات القوى العاملة في سوريا الفترة الراهنة.

رابط نتائج مفاضلة البكالوريا من موقع القبول الجامعي في سوريا

في البداية يمكن لجميع الطلاب والطالبات في سوريا تحميل نتائج مقارنة البكالوريا العلمية 2023 في الدولة لحظة إعلانها عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو موقع المقارنة العامة داخل نطاق الدولة ومتوفر الخدمة من موقع القبول الجامعي باتباع الخطوات التالية كالآتي:

قم في البداية الدخول إلى موقع نتائج مفاضلة البكالوريا لدى وزارة التعليم العالي في سوريا.

ثم اختر نتائج المفاضلة الدورة الثانية.

حدد الفرع الذي تتبعه الفرع العلمي أو الأدبي.

ثم بعد ذلك اكتب العام الدراسي للمقارنة.

في النهاية الضغط على استعلام وستظهر النتائج.

أخر أخبار نتائج مفاضلة البكالوريا في سوريا

نتائج المفاضلة في دولة سوريا من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من الطلاب والطالبات في الجمهورية العربية السورية لتحديد مستقبلهم المهني والوظيفي في المستقبل القريب كذلك يمكن الحصول على نتائج المفاضلة في سوريا من خلال موقع وزارة التعليم العالي باستخدام الاسم بكل سهولة لذلك إليكم جميع التفاصيل:

للعلم يتم قبول الطلاب الحاصلين على معدل 1992 فما فوق في الفرع العلمي العام.

كذلك يتم قبول الطلاب الحاصلين على درجات 1872 وما فوق في اختيار الفرع العلمي الموازي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على معدل 1752 فما فوق في اختيار ذوي الشهداء للمسار العلمي في سوريا.

ما هي معدلات القبول في الكليات والجامعات السورية

قد أصدرت وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية نسب القبول لكافة الكليات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024 وهي كالآتي: