زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار وموعد صرف الزيادة الجديدة بقرار مجلس الوزراء
زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار وموعد صرف الزيادة الجديدة بقرار مجلس الوزراء
أعلن مجلس الوزراء في دولة العراق زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمبلغ 100 ألف دينار بعد اجتماع أمس ولكن يتساءل العديد عن متى ستصرف رواتب المتقاعدين في العراق كما تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين العراقيين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة كما تزايدت التساؤلات حول حقيقة وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين لذلك سنتعرف على كافة المعلومات المتعلقة برواتب المتقاعدين في العراق لعام 2023م.
زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقرار مجلس الوزراء
هناك مجموعة من التساؤلات حول الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في جميع المحافظات العراقية حيث قد أعلن مجلس الوزراء في دولة العراق عن الزيادة المعلنة في رواتب المتقاعدين العراقيين للدرجات الدنيا حيث أعلنت أن مقدار الزيادة قد تصل إلى 100 ألف دينار وتشمل الزيادة الجديدة عدد كبير من المواطنين العراقيين لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط المطلوبة للحصول على تلك الزيادة في الدولة وموعد صرفها في الشهور القادمة بالزيادة الجديدة.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لدى وزارة المالية
في البداية يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2023 في العراق، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة وهي:
- يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- ابحث عن القسم المخصص للخدمات الإلكترونية وانقر عليه.
- ثم قم بعد ذلك قم بإدخال معلوماتك.
- عليك إكمال النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة.
- بمجرد الانتهاء، انقر على زر الاستعلام عن الراتب في دولة العراق.
- في النهاية سوف تعرض لك المبلغ النقدي الذي ستحصل عليه خلال هذا شهر نوفمبر المقبل.
- أعلنت مؤسسة التقاعد في العراق التابعة إلى وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين وتغير سلم رواتب المتقاعدين في دولة العراق.
- كذلك تمنح الموافقة على زيادة الرواتب بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي وتوفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة.
ما هي شروط صرف زيادة رواتب المتقاعدين
يجب عليك الحصول على وثيقة رسمية من الجهات المختصة التابعة لوزارة المالية في دولة العراق كما يلي بالتفصيل:
- يجب أن يكون المتقدم قد عمل في المؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن 20 عام فقط لا غير.
- أن لا يقل عمر الشخص عن ستون عاماً ويرغب في الحصول على معاش تقاعدي.
- عندما يصل الموظف إلى سن التقاعد، يجب عليه أن يطلب التقاعد بنفسه
- يشترط أن يكون الشخص الذي كانت لديه المدة في التأمين الاجتماعي على النحو المحدد لها في العراق.
- مجلس الوزراء في العراق أعلن زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في الفترة المقبلة بمقدار يصل إلى مائة ألف دينار عراقي مما سوف يتم تعديل سلم رواتب المتقاعدين في دولة العراق.
- كذلك لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على طلب صرف زيادة في الرواتب للمتقاعد العراقي.