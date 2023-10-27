هنا الآن رابط نتائج القبول المركزي بالاسم أو الرقم الامتحاني في العراق 2023 من dirasat-gate.org

يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن رابط نتائج القبول المركزي بالاسم أو الرقم الامتحاني في العراق 2023 حيث أصبحت تلك النتائج يبحث عنها الطلبة من أجل معرفة نتائج القبول المركزي 2023 في العراق، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أنه سيتم إعلان نتائج القبول المركزي في العراق لطلبة الأدبي والعلمي تعتبر نتائج القسم أو النتائج الأكاديمية من النتائج الهامة والحاسمة التي تحدد مستقبل الطلاب في الوقت الحالي لدى وزارة التعليم العالي في العراق.

رابط نتائج القبول المركزي بالاسم أو الرقم الامتحاني في العراق 2023

يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن نتائج القبول المركزي 2023 في العراق كذلك كشفت وزارة التربية العراقية، أن كافة أعمال استقبال رغبات الطلاب للقبول المركزي اقتربت من الانتهاء لطلبة القسم الأدبي أو العلمي، وتعتبر نتائج القبول المركزي من النتائج المصيرية المهمة التي تحدد المستقبل من الطلاب مع القبول. وفي كافة جامعات العراق، بالإضافة إلى أنه تم فتح باب التقديم للقبول المركزي في العراق.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق التعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي لعام 2023م حيث يمكن استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا من أجل الحصول على النتائج النهائية للقبول المركزي للجامعات والكليات والمعاهد في جميع المحافظات العراقية كما يلي بكل التفاصيل المتعلقة بها:

في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختر المربع للاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق.

ثم نتقوم بإدخال اسم الطالب أو الرقم الامتحاني.

ثم بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة.

ثم تقوم باختيار القسم الذي ينتمي إليه.

بعد ذلك انقر على كلمة الاستعلام.

كذلك مدة القبول في الجامعات العراقية.

ما هي أهم المستندات المطلوبة في القبول المركزي بالعراق

يشترط على جميع المتقدمين إحضار نسخة من شهادة الدراسة الثانوية.

كذلك نسخة من شهادة الميلاد في دولة العراق.

كذلك بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية للطالب في الوزارة

في النهاية إرسال نسخة من بطاقة الهوية الشخصية.

ما هي شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023