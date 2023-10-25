حقيقة تعطيل الدراسة للمدارس والجامعات “انتشار المتحور الفيروسي” يسبب في إلغاء امتحانات شهر اكتوبر 2023

انتشرت بعد الأخبار بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأنه سيتم تعليق الدراسة غدًا في مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية، الأمر الذي شغل بال الجميع وأصبحوا يبحثون عن حقيقة تعطيل الدراسة للمدارس والجامعات، خصوصًا أنه لا يوجد أي مناسبة رسمية أو حدث أو أي أمر طارئ يستدعي تعليق الدراسة، فدعونا نوضح لكم حقيقة هذا الأمر، فضلًا تابعوا معنا.

حقيقة تعطيل الدراسة للمدارس والجامعات

فينا يخص تعليق الدراسة غدًا في أي مدرسة من مدارس جمهورية مصر العربية، فقد أكد مصدر مسؤول داخل الوزارة أن أي أخبار يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الدراسة لا صحة لها، حيث قال “إن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات ليس له أي أساس من الصحة”، بل ويجب على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء أي من هذه الشائعات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل والدراسة اليوم وغدًا مستمرة ولا تعليق بها، بل لا يوجد أي مشكلة تستدعى تعليق الدراسة لأي مرحلة كانت.

متى تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024؟

وضحنا لكم حقيقة تعطيل الدراسة للمدارس والجامعات، وبالنسبة لبداية امتحانات الترم الأول بالعام الدراسي الحالي، فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الرابع عشر من شهر يناير من عام 2024، وذلك للشهادات الإعدادية، بينما صفوف النقل والتعليم الفني تبدأ يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يناير من عام 2024، مع العلم أن نتائج الدور الأول تظهر بعد فترة لا تتخطى أسبوعين، بحيث يطلع الطلاب على النتائج قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.