مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 85 كاملة … عليا تكتشف سر رحاب ..وفاي تقرر الهروب.. وموقف غريب من باسل

مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 85 كاملة، مسلسل استطاع أن يخطف أنظار عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء الوطن العربي لما فيه من أحداث شيقة تجمع بين الحب والفرح والحزن والانتقام، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 85 كاملة، التي توقع الكثير أن تشهد العديد من الأحداث وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 85 كاملة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط مشاهدة مسلسل كريستال الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض أولى حلقاته ، إلا أن الحلقة الماضية من مسلسل كريستال تضمنت الكثير من الأحداث كان أبرزها اتفاق عليا وجواد للإيقاع بفاي حتى تخضع لتحليل DNA حتى يتأكد جواد أن الجنين الذي تحمله فاي هو ابنه وليس ابن باسل.

إلا أن فاي ترفض هذا الأمر وتثور وتقرر أن تترك منزل عليا وتذهب إلى منزل إحدى صديقاتها التي تقوم بإبلاغ باسل أن فاي موجودة في منزلها، وتقرأ عليا الرسالة وتقوم بحذفها ثم تبلغ جواد بمكان فاي ، وفي نفس الوقت تقوم فاي تتصل فاي بأختها ندى وتطلب منها أن تحضر لها جواز السفر الخاص بها لتهرب بجنينها بعيداً عن جواد الذي يأتي وبواجهها ويسألها عن والد الطفل إلا أنها لا تجيب عنه ويحضر باسل ويتشاجر مع جواد ليؤكد له أن فاي كانت تود الهرب خارج البلاد.

موعد عرض مسلسل كريستال

يعرض مسلسل كريستال على قناة MBC في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتعرض على قناة MBC العراق في تمام الساعة التاسعة، كما يتم عرض الحلقة للمرة الثالثة على قناة mbc مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي على القنوات السابق ذكرها.