مش بس هيكون في زيادة 40%؟!! لا وكمان تبكير موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 .. يا فرحتكم

يتبقى أيام قليلة على صرف معاشات شهر نوفمبر عام 2023 حيث كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت على موقع الذي سيتم فيه صرف المعاش ولا ذلك وفرنا لكم مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر عام 2023 من خلال هذا المقال تابعوا معي لمعرفة جميع التفاصيل حول صرف المعاشات.

تبكير موعد صرف معاشات نوفمبر 2023

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2023 على انه سيكون اول ميعاد للصرف هو يوم الاربعاء الموافق الاول من نوفمبر ويكون ذلك طبقا لأحكام القانون والتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي تصدر برقم 148 لعام 2019، على أنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر بزيادة الجديدة ويمكن ايضا لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر عام 2023 من خلال موقع الالكتروني الموضح عبر اتباع الخطوات التالية:

قم اولا بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

قم بإدخال اسم المستخدم المستفيد من المعاش.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.

يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

كما انه يمكن تغيير مواعيد زيادة المرتبات والمعاشات ويمكن ايضا تفكيرها لمده معينه قد تصل الى ثلاث شهور كاملة وهو الأمر الذي حدث في العامين الأخيرين حيث بقرت موعد زيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو وفقا للموعد الذي ينص عليه القانون الى شهر ابريل.