جدول أسعار السلع في التموين 2023 بعد إنطلاق مباردة تخفيض الأسعار “السكر والزيت بقوا بـ 10 و7 جنية بس”

تقوم وزاره التموين والتجارة الداخلية بتواصل منافذ البيع الخاصة بصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن المقررات شهر اكتوبر حيث يتم صرف ما يقرب من 45% من مقررات الشهر الجاري حتى الآن وتتضمن قائمة المنظومة التموينية الكثير من السلع والمنتجات الغذائية المستهلكة ومنها سلع أساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والعديد من السلع الأخرى التي يتم طرحها بأسعار مخفضة بنفس السلع في الأسواق الأخرى ولمعرفة المزيد حول جدول أسعار السلع التموينية عام 2023 بعد قرارات وزاره التموين والتجارة الداخلية تابعوا معي هذا المقال.

جدول أسعار السلع في التموين 2023

كما أنه يمكنكم ايضا التعرف على جدول الاسعار الخاص بالسلع التموينية الأساسية منها والإضافية بالتفاصيل والوزن لكل سلعة عام 2023 من خلال السطور التالية:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 60 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 00 جنيه.

معكرونة 400 جم بسعر 5 جنيه .

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 00 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 00 جنيه.

مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيه.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيه.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيه.

موعد صرف تموين شهر نوفمبر 2023

أعلنت وزارة التموين في مصر على أنه سوف يكون موعد صرف السلع التموينية، يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي وفي هذا اليوم يمكن لكافة المواطنين والمواطنات أن يحصلوا على السلع الخاصة بهم وفقًا لعدد الأفراد، على أن يكون قيمة الفرد في التموين يصل إلى 50 جنية فقط لا غير.