NOW “منصة مظلتي” كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 spa.gov.iq وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة في عام 2023، ينتظر أكثر من 200 ألف مواطن عراقي، الذين يستحقون الرعاية الاجتماعية، تاريخ صرف المساعدات المادية للحصول على معلومات حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023، يمكن الاستعلام إلكترونيًا من خلال منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية في العراق، ستوفر الوزارة جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى قائمة الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية بشكل مجاني ومريح.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تم الآن إصدار قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في العراق، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية، يعمل الحكومة العراقية على توفير رعاية اجتماعية شهرية للعائلات المعانية من الفقر، وكذلك للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة، تشمل هذه الرعاية المساعدات المالية والطبية والاجتماعية للعاطلين عن العمل.

الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

للحصول على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متصفح الإنترنت وقم بزيارة منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية في العراق.

عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، ابحث عن القسم المخصص للاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

انقر على الرابط أو الزر الموجود في القسم المعني للاستعلام.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من هويتك وتأكيد الاستحقاق.

أدخل المعلومات المطلوبة مثل الرقم المدني أو رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

بعد إدخال المعلومات، انتظر قليلاً حتى يتم معالجة البيانات وعرض القائمة المطلوبة.

ستظهر لك قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

تهدف هذه الرعاية الاجتماعية لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع العراقي، وتشمل مساعدات مالية ورعاية صحية واجتماعية شاملة، كما تعمل الحكومة على توفير فرص عمل للشباب لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع بشكل عام.