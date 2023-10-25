عاجل “إلغاء السكر من تموين شهر نوفمبر 2023” تموينك هيكون زيت ومكرونة وبس!! أعرف حقيقة الأمر ايه

يتساءل العديد من حامل البطاقة التموينية حول إلغاء السكر من التموين لشهر نوفمبر عام 2023 وعن حقيقة حذف المواطنين من بطاقة التموين خاصة بعد الأنباء التي تم تداولها خلال المنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بقيام الوزارة بحذف الأسر من بطاقات التموين التي يبلغ مجموع دخلهم 9600 جنيه او من يمتلكون سيارة حديثه لمعرفة المزيد من المعلومات حول إلغاء السكر من التموين لشهر نوفمبر تابعوا معي هذا المقال.

إلغاء السكر من تموين شهر نوفمبر

قال الدكتور عمرو عبد المنعم مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا يصح مما يتم تداوله بشأن إلغاء السكر من التمويل لشهر نوفمبر وبشان حذف المستفيدين من بطاقات التموين خلال الوقت الجاري وأكد في تصريحاته الصحفية أنه لا يوجد عمليات حذف للمستفيدين من بطاقة التموين سواء مواطنين الذي ينطبق عليهم محددات الدعم سواء كانت الدخل اول امتلاك سيارة حديثة من بطاقات التموين وأوضح أن حذف المواطنين من على البطاقات التموينية توقف منذ شهر يونيو الماضي ولا يوجد أي حذفه لمواطنين في الوقت الجاري واشار الى انه لم يتم تحديد او اعلان اي وقت حتى الان يفيد بحذفه او إلغاء السكر من التموين وان المواطنين يستطيعون صرف السلع التموينية بشكل طبيعي مثل الشهور الماضية ويذكر أن عدد المستفيدين الذين يقضوا على بطاقة التموين يقدر بنحو 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية بحيث يحصل كل مستفيد من الدعم مقيدة على البطاقة التموينية على عدد السلع التموينية الأساسية.