بالخطوات والصور “طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز شهر نوفمبر 2023”.. عبر الموقع الرسمي

تستقبل شركة بتروتريد شهريًا طلبات المواطنين والمواطنات الراغبين في تسجيل قراءة العداد الخاص بهم، حيث نجد المواطنين في الوقت الحالي يبحثون عن تسجيل قراءة عداد الغاز شهر نوفمبر 2023، بحيث يسجلوا قراءة العداد الخاص بهم والتعرف على أي فواتير مسجلة عليهم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة التسجيل ودفع فواتير الغاز أيضًا، فضلًا تابعوا معنا.

تسجيل قراءة عداد الغاز شهر نوفمبر 2023

على المواطنين والمواطنات الراغبين في تسجيل قراءة العداد الخاص بهم، السير على بضع خطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع شركة الغاز الوطنية الموجودة على شبكة الإنترنت.http://www.natgas.com.eg/Gas-Meter-Reading.aspx

اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز.

أدخل البيانات الخاصة بالمشترك بطريقة صحيحة والتي هي رقم المحافظة والمنطقة والمجمع والقطاع والمبني والشقة، بل والأهم رقم العداد.

أدخل قراءة الغاز، ثم انقر على فواتير المراجعة.

بعدها تظهر لك أي فواتير مسجلة عليك ويتم إتاحة لك عدد من الإجراءات الخاصة الدفع.

طريقة دفع فواتير الغاز 2023 هذا الشهر

وضحان لكم كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز شهر نوفمبر 2023 والاستعلام عن الفاتورة، والجدير بالذكر أن الشركة سمحت للمواطنين بدفع الفواتير بأكثر من طريقة، حيث تأتي طرق الدفع على النحو التالي: