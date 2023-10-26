أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط ستصدر قريبًا بعد الانتهاء من رفع النتائج، حيث قام العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق بالبحث عن رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2023، والتي تصدرت نتائج محركات البحث، حيث يعتبر متوسط النتائج من بين أهم الاهتمامات التي تشغل بال العراقيين في الوقت الحالي، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل، تابعونا.

استعلام نتائج الثالث متوسط 2023

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية قريباً نتائج الدور الأول لامتحان الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع المحافظات، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراقبة درجات الطلاب حاليا، يقوم الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2023، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم الخاصة بالاختبارات الوسطى الثالثة الدور الأول 2023، باتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ثم القيام بتسجيل الدخول.

ثم تحديد خانة نتائج الامتحانات من قائمة النتائج المتاحة.

ثم تحديد المحافظة التي يدرس فيها الطالب.

ثم إدخال اسم الطالب بشكل رباعي.

ثم إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب.

ثم النقر علي خانة تنزيل النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا

بإمكان جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2023 الاطلاع على النتائج والحصول على نسخة بصيغة PDF بسهولة، من خلال اتباع بعض الخطوات التي سنشرحها في ما يلي

في البداية، عليك الدخول علي موقع نتائجنا من هنا.

ثم النقر علي خانة “نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2023”.

ثم كتابة المعلومات المطلوبة (الاسم الكامل – المحافظة – اسم المدرسة – الرقم الامتحاني).

ثم النقر علي خانة “عرض النتيجة”.

وبعد مشاهدتها، يمكنك اختيار زر الطباعة للحصول على نسخة بصيغة PDF على جهازك.

نتائج الثالث المتوسط 2023 في العراق

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط في العراق للدور الأول في العديد من المحافظات خلال الساعات المقبلة، وتشمل هذه المحافظات

محافظة النجف

الرصافة 1، 2، 3

الكرخ 1 ، 2 ،3

محافظة ديالي.

نينوي

وهناك العديد من المدن الأخرى التي سيتم الإعلان عن نتائج طلابها، حيث يمكن لجميع الطلاب الوصول إليها عن طريق منصة وزارة التربية العراقية والاستعلام باستخدام اسم الطالب أو الطلاب ورقم المقعد الامتحاني فقط، وسوف تظهر النتيجة، لذلك ليس هناك حاجة للبحث بكثير عن النتائج على المنصات غير الرسمية.