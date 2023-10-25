الكلام طلع بجد!! توقعات ليلى عبد اللطيف تفزع العالم ..”الحرب قادمة والإنهيار قادم على الجميع”

يتساءل عدد من المواطنين الفترة الحالية عن آخر وأبرز توقعات ليلى عبد اللطيف، خبيرة الفلك وعالمة الأبراج اللبنانية والتي توقعت الكثير من الأحداث قبل ذلك وحدثت بالفعل، والكثيرون يبحثون عن التوقعات التي توقعتها للفترة القادمة، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وعبر موقعنا ننقل لكم كل هذه التوقعات المُعلنة سابقًا، فضلًا تابعوا معنا.

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعت خبيرة الفلك والأبراج اللبنانية ليلي عبد اللطيف العديد من الأخبار التي تحدث في المجتمع العالمي، والتي تأتي على النحو التالي:

حشد مظاهرات في عدد من الدول، حيث نهب الأموال وفساد وانهيار اقتصاد عدد من الدول.

حدوث انفراج وتحسن كبير في الخدمات داخل دولة سوريا مثل الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تراجع سعر العقارات.

توقعت أيضًا استمرار الحرب الدامية بين روسيا وأوكرانيا.

توقعت بنشوب حرب أهلية بين بعض الولايات المتحدة الأمريكية.

اندلاع عدد من الكوارث الطبيعية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى.

توقعت تفشي أمراض تُصيب الدواجن والمواشي والتي تتأثر بها أسعار اللحوم في كل دول العالم.

توقعات ليلى عبد اللطيف في مصر 2024

توقعت الخبيرة عدد من التوقعات ستحدث في جمهورية مصر العربية الفترة القادمة، حيث التوقعات على النحو التالي: