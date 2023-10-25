غامبول وسكوبي دو ينتظروكم الآن على “تردد قناة cn العربية” الجديد متاح على الأقمار الصناعية نايل وعرب

واحدة من ضمن قنوات الكرتون الشهيرة في مجال الأطفال والموجودة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات هي قناة كرتون نتورك بالعربية، ولهذا السبب نجد الكثيرون يبحثون عن تردد قناة cn العربية على النايل سات وعرب سات، وذلك من أجل مشاهدة الأفلام الكرتونية التي يتم عرضها للأطفال، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة cn العربية

واحدة من القنوات الشعبية التي تقدم محتوى متميز ومتنوع للأطفال هي قناة كرتون نتورك بالعربية، حيث تقوم بتوفير مشاهدة ممتعة للطفل المشاهد من خلال ما تعرضه من أفلام كرتون مميزة، ولهذا حظيت القناة بشعبية كبيرة بين دول الوطن العربي، وأشهر ما تقدمه من أفلام هو سكوبي دو وغامبول وباغز باني، وتأتي ترددات القناة على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

تردد القناة هو 12226.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة هو 11747.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

إعداد الرسيفر لاستقبال تردد قناة cn العربية

يمكن لمحبي أفلام الكرتون ستقبال تردد قناة نتورك بالعربية بكل سهولة، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية: