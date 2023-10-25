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كشوفات الرعاية الاجتماعية 2023 واسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية…. منصة مظلتي spa.gov.iq

كشوفات الرعاية الاجتماعية 2023 واسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يس عليمنذ يومين
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اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

كشوفات الرعاية الاجتماعية 2023 واسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أصبح من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين العراقيين خاصة بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تيسيراً على المواطنين وتجنب الخروج من المنزل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد العربية بعد أنباء عن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على كشوفات الرعاية الاجتماعية 2023 .

كشوفات الرعاية الاجتماعية 2023

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كشوفات الرعاية الاجتماعية 2023، التي أصبحت محور اهتمام وبحث آلاف من المستفيدين من برنامج الرعابة الاجتماعية التي أعلنت عنه الحكومة العراقية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين على توفير الكثير من المواد والسلع الغذائية، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الانترنت أنه يمكن للمواطن الإطلاع على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق.
  • أو الدخول على رابط منصة مظلتي.
  • اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.
  • ثم اضغط على تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية
  • ابحث عن اسم المواطن المستفيد.
  • بعد العثور على اسم المواطن المستفيد يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية..

  •  الا يقل سن المتقدم 18 عام
  • وأن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.
  • ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.
  • ألا يكون المتقدم غير مستفيد من برامج الدعم الأخرى.
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يس عليمنذ يومين
0

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