نتائج عرض سماك داون الأخير 2023 وأسماء الفائزين والقنوات الناقلة مجانًا

محبي المصارعة الحرة من كل مكان بالعالم يبحثون في الوقت الحالي عن نتائج عرض سماك داون الأخير 2023، حيث العرض الأخير الذي كان يوم الجمعة الماضية العشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، والذي كان واحدًا من أهم العروض التي يتابعها المواطنين والمواطنات من كل دول العالم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم نتائج العرض الأخير، فضلًا تابعوا معنا.

نتائج عرض سماك داون الأخير 2023

بحث الكثير من المواطنين والمواطنات عن نتائج عرض سماك الأخير، حيث تم الإعلان عن نتائج المواجهات بين المصارعين، والتي أتت على النحو التالي:

المواجهة الأولى والتي فاز بها فريق بريتي داتلي على فريق ذا برولينج بريست.

المواجهة الثانية وهي فوز بايلي على زيلينا فيجا.

المواجهة الثالثة وهي فوز كودي رودس على فريق اوستين ثيوري.

المواجهة الرابعة وهي فوز لويس انليس نايت على سولو سيكو.

آخر أخبار عرض سماك داون هذا الأسبوع

وضحنا لكم نتائج عرض سماك داون الأخير 2023، وبالنسبة لآخر الأخبار فهي كالتالي: