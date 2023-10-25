تابع جميع الاحداث لحظة بلحظة .. تردد قناة القاهرة الاخبارية والجزيرة مباشر علي النايل سات

تردد قناة الجزيرة مباشر وكذلك القاهرة الاخبارية ، الناقلة لاحداث فلسطين ومايجري داخل غزة الصامدة خلال هذه الساعات ،ومن خلال موقعنا البديل نيوز لاحظنا أن العديد من المشاهدين يطرحون أسئلة حول تردد قناة الجزيرة الاخبارية، وكذلك القاهرة الاخبارية المصرية وذلك بعد وقوع الأحداث الاخيره في فلسطين والجارية في غزة التي أثرت على الكثير من الناس وجعلتهم يبحثون عن المعلومات الدقيقة ، لذا، سنتناول من خلال موقع البديل نيوز تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي عربسات وتردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي سهيل سات.

تردد قناة الجزيره لمتابعة احداث غزه لحظه بلحظه

تُعتبر قناة القاهرة الإخبارية واحدة من أبرز القنوات العربية التي تبث الأحداث الجديدة على الهواء مباشرة، وتتميز بتسليط الضوء على الحقائق في قضية فلسطين التي تخفيها وسائل الاعلام الاجنبية عن الغرب ، وبعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين والقصف المستمر في غزه ، هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في متابعة الأخبار الصحيحة والموثوقة من خلال شاشة قناة القاهرة و الجزيرة التي نرصده لكم في السطور التالية

تردد قناة الجزيرة الإخبارية على الأقمار الصناعية على النحو التالي:

– تردد القناة على القمر الصناعي عربسات:

– التردد: 12520 ميجاهيرتز.

– الاستقطاب: رأسي.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– معدل الترميز: 27500.

تردد قناة القاهرة الاخبارية علي النايل سآت

تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات هو كالتالي:

– التردد: 11747.

– الاستقطاب: أفقي.

– القمر الصناعي: نايل سات.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– معدل الترميز: 27500.

– التشفير: مفتوحة.

– الجودة: HD.