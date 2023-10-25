موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة مجانًا “بجودة أتش دي” وبدون تشويش

بعد تعادل الأهلي اليوم مع نظيره سيمبا في الدور الربع النهائي من البطولة، أصبح جماهير النادي الأهلي تتساءل عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة، حيث تأهل الأهلي بشكل رسمي إلى الدور النصف النهائي من البطولة، ومن المفترض أن يواجه الجولة القادمة نظيره صن داونز، فدعونا نوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، فضلًا تابعوا معنا ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة لهذه الجولة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

من المفترض أن يواجه الأهلي المصري نظيره صن داونز في الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تحديد موعد انطلاق المباراة وهو التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث الساعة سوف يتم إعلانها الفترة القادمة، ومقرر أن يتم إقامة هذه المباراة في دور الذهاب، ثم مرة أخرى يتواجه الفريقان في دور الإياب يوم الأربعاء الأول من شهر نوفمبر من عام 2023، والجدير بالذكر أن الأهلي المصري وصل للنصف النهائي بعد أن تعادل مع سيمبا التنزاني، حيث سجل هدفين خارج ملعبه واستفاد من النطاق خارج أرضه.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز

وضحنا لكم موعد مباراة الأهلي وصن داونز ودور الأهلي المصري وكيف وصل الأهلي إلى الدور النصف النهائي من البطولة، وبالنسبة للقنوات الناقلة لهذه الجولة، فسوف يتم نقل فعاليات المباراة على أكثر من قناة، حيث تمتلك أكثر من قناة حقوق بث اللقاء، حيث البث سيكون على هذه القنوات: