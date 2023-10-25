أعرف حالًا “موعد صرف تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023” بالزيادة الجديدة هيكون كام؟!.. تابع التفاصيل

العديد من المصريين المستحقين لمنحة معاش تكافل وكرامة بالبحث عن موعد صرف تكافل وكرامة شهر نوفمبر عام 2023 وكان ذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر سبتمبر الماضي في محافظة بني سويف بعد حزمة القرارات جديدة ومن ضمنها زيادة المعاشات الاستثنائية لتخفيف العبء على المواطن بعد زيادة معدل التضخم محليا وعالميا خلال الأشهر الماضية الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة لمعرفة موعد صرف تكافل وكرامة شهر نوفمبر عام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أنه يتم صرف معاش شهر نوفمبر عام 2023 يوم الاربعاء15 نوفمبر وعلى مدار ستة أيام وفقا لصندوق التأمينات الاجتماعية، أما عن معاش المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 300 جنيه اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي عن شهر اكتوبر يستفيد منها 12 مليون شخص من أصحاب المعاشات وقد صرح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض في تصريحات تلفزيونية في الايام الماضية ان جميع اصحاب المعاشات سوف يتم حصولهم على المنحة ولا يوجد استثناءات واوضح ان المستفيدين زيادة قدرها 600 جنيه وتشمل 300 جنيه عن شهر اكتوبر و300 جنيه عن شهر نوفمبر، أما عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر فقد قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة في الدولة بدءا من يوم 15 نوفمبر القادم لأكثر من 5 مليون اسره مصريه