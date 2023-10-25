تحديث مستمر .. تخفيض بنسبة 50% على سعر البصل “أسعار الخضروات اليوم 25 أكتوبر”

صباح يوم جديد الخامس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، ولذا نجد الكثير من المواطنين والمواطنات يتساءلون عن أسعار الخضروات اليوم 25أكتوبر، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم إلى أي سعر وصلت له أسعار الخضروات اليوم داخل سوق العبور، خصوصًا بعد أن تم تدشين مبادرة انخفاض السلع الغذائية، هذا كله نوضحه لكم بتقرير اليوم، فكونوا معنا.

أسعار الخضروات اليوم 25 أكتوبر

حسب الأسعار الواردة عن سوق العبور، فإن أسعار الخضروات تبدأ من أول الكيلو بثمانية جنيهات مصرية وحتى مبلغ 35 جنيه مصري للكيلو، وذلك داخل سوق العبور، وذلك على حسب اختلاف النوع، حيث تأتي الأسعار على النحو التالي:

سعر الكيلو من الفلفل الحامي سجل مبلغ 6 إلى 8 جنيه مصري للكيلو.

الكيلو من الباذنجان سجل اليوم مبلغ من 2.5 إلى 5 جنيه مصري.

سعر الباذنجان الرومي من سعر 2 إلى 5 جنيه مصري.

سجل الكيلو من الباذنجان الأبيض مبلغ 3 إلى 5 جنيه مصري.

الكيلو من الطماطم من سعر 8 إلى سعر 14 جنيه مصري.

الكيلو من البطاطس تراوح ما بين 4إلى 5 جنيه مصري.

سعر البصل تراوح ما بين 5 إلى 9 جنيه مصري.

الكيلو من الكوسة سجل اليوم سعر ما بين 4 إلى 10 جنيه مصري.

سعر الكيلو من القلقاس سجل ما بين سعر 5 إلى 8 جنيه مصري.

سعر الخضروات داخل سوق العبور اليوم