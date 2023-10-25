ما هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي 2023-2024 عشان تتفرج براحتك

ضمن الأسئلة الشائعة بين عشاق الساحرة المستديرة وبعضهم البعض هو ما هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي 2023-2024، انطلاق الدوري الأوبي منذ فترة قصيرة لكن الكثير من الفرص استطاعت أن تثبت تواجدها من البداية لكي تحقق نجاح كبير لحصد أكبر قدر من رصيد النقاط ويكون لديهم الفرصة المناسبة للتتويج وهذا ما يزيد من روح التحدي والمنافسة بين الفرق، يشارك في الدوري الأوروبية أهم الفرق الرياضية لكرة القدم واللقاء المنتظر الذي يترقبه ملايين الأشخاص من شتى الدول العربية والأوروبية مباراة ليفربول لذلك يبحث الكبير والصغير عن ما هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي 2023-2024 وخلال السطور التالية نوضح لكم المزيد ابقوا معنا

ما هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي 2023-2024

غداً الخميس الموافق 26 من نوفمبر 2023 وبعد 24 ساعة فقط تنطلق مباراة جديدة بين ليفربول أمام تولوز ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الأوروبي، حيث يتم نقل البث الحي المباشر لمباراة الفريقين عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 والذي يعلق فيها عامر الخوذيري وهذا ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل شبكة بي ان، وسوف تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على أرضية ملعب آنفيلد.

تردد قناة بي ان سبورت 1

تعتبر قناة بي ان سبورت 1 من أهم وأشهر القنوات الرياضية الناقلة بطولات ودوريات عربية وأوروبية وانجليزي لأهم الفرق في العالم والآن يمكنكم تحميلها على الجهاز بكل سهولة من خلال وضع الرموز التالي:.

التردد : 12064.

القمر الصناعي: نايل سات.

بينما الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات