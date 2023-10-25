مش هتعرف تغمض عينيك “تردد قناة روتانا سينما” متاح على جميع الأقمار الصناعية 2023
بحث متواصل من المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية ومن جميع أنحاء العالم العربي يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة روتانا سينما، والتي هي واحدة من أكبر القنوات الفضائية التي تقوم بعرض عدد كبير من الأفلام الجديدة والقديمة المصرية على شاشتها، ونحن في تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وطريقة تثبيته على النايل سات، فضلًا كونوا معنا.
تردد قناة روتانا سينما
قناة روتانا سينما غنية عن التعريف، ولا شك في أنها واحدة من أكبر القنوات التي تقوم بعرض أفلام عربية مصرية على شاشتها، سواء أفلام قديمة من الزمن الماضي، أو أفلام جديدة وعرض أول على الشاشة، ولهذا استطاعت القناة أن تكون جمهور عريض لها من كل أنحاء العالم العربي وليس من مصر فقط، وحتى تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المميز التي تعرضه، عليك أن تثبيت القناة من خلال الإحداثيات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد هو 12226.
- معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.
- اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.
- معدل الترميز هو 27500.
طريقة تنزيل تردد قناة روتانا سينما
وضحنا لكم تردد قناة روتانا سينما والإحداثيات الخاصة بالتردد، بينما للاستمتاع بالمحتوى المميز التي تقدمه القناة على شاشتها، فيجب السير على الخطوات التالية:
- توجه إلى زر القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.
- أضغط إضافة قناة جديدة، ثم بعدها ابدأ في تدوين الإحداثيات السابقة للقناة كما وضحناها بالأعلى.
- يبحث القمر الخاص بك عن القناة الجديدة ومن ثم يحملها ضمن قائمة قنواتك.