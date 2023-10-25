مباراة فينورد ولاتسيو الآن قناة beIN SPORTS 3 مباشر دوري أبطال أوروبا 2023-24

ستنطلق بعد لحظات مباراة فينورد ولاتسيو بث مباشر على قناة beIN SPORTS 3 في دوري أبطال أوروبا 2023-24 سيكون فينورد الهولندي المضيف لفريق لاتسيو الإيطالي في هذه المباراة المهمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة فينورد ولاتسيو

ستقام مباراة فينورد ولاتسيو في يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والأردن وسوريا ومصر، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات. ستقام المباراة على ملعب دي كويب. يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة فينورد ولاتسيو

سيتم بث مباراة فينورد ولاتسيو على قناة beIN SPORTS 3. يمكنك مشاهدة المباراة مع التعليق الصوتي للمعلق محمد بركات. تقدم هذه القناة تغطية حصرية للقاء في إطار منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل لاتسيو الرسمي

إليكم تشكيلة فريق لاتسيو الرسمية لمباراتهم ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا:

المرمى: ايفان بروفيديل.

الدفاع: رومانيولي، مانويل لاتزاري، السيد هيساج، باتريسيو غابارون.

الوسط: ماتياس فيتشينو، دايتشي كامادا، لويس ألبرتو.

الهجوم: تشيرو إيموبيلي، فيليبي أندرسون، ماتيا زاكايني.

مشاهدة مباراة فينورد ولاتسيو بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة فينورد ولاتسيو عبر يلا شوت ويلا لايف، او باستخدام موقع سوريا لايف، وياسين تي في، تتاح أيضًا مشاهدة المباراة مباشر عبر خدمة بين كونكت وتطبيق تود بشكل رسمي، بإمكانك كذلك متابعة أحداث الشوط الأول والثاني عبر البث المباشر على منصات التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب.