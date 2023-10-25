متى تطبيق الدوام الشتوي في مدارس السعودية 1445، تم الإعلان رسميًا عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المملكة العربية السعودية للعام 1445 في هذه المناطق، ويمكننا الاطلاع على التفاصيل عن طريق موقع البديل، حيث قد قامت بعض الإدارات التعليمية في المناطق السعودية بالإعلان عن جداول الدوام الشتوي في مدارسها، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

متى تطبيق الدوام الشتوي في مدارس السعودية 1445

يمكنك معرفة متى تطبيق الدوام الشتوي في مدارس السعودية 1445، نطلع من هذه الفقرة على موعد بدء الدوام الشتوي في المدارس السعودية لعام ١٤٤٥ في مناطق القصيم وحائل بشكل مفصل.

تبدأ فترة تقويم الشتاء للمدارس في منطقة القصيم.

من المهم أن نذكر أن الإدارة التعليمية في منطقة القصيم قد أعلنت عن بدء تنفيذ فترة الدوام الشتوي للمدارس، وهذه الفترة ستختلف بين مدارس البنات ومدارس البنين وسوف تكون كالآتي:

تنطلق الدروس الأولى في المدارس النسائية في الساعة السابعة صباحاً.

تكون بداية الحصة الأولى في مدارس البنين في الساعة السابعة والربع صباحاً.

تطبق الجداول المذكورة أعلاه على المدارس الموجودة أيضًا في منطقة الرس بالنسبة للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

موعد التقويم الشتوي للمدارس في حائل

أعلنت إدارة التعليم في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ جدول الدوام الشتوي في المدارس ابتداء من يوم غد الأحد ويتضمن الآتي:

تَبْدَأُ الدَّرَسُ الأَوَّلُ فِي مَدَارِسِ الْبَنَاتِ فِي السَاعَةِ السَابِعَةِ وَالنِصْفِ صَبَاحًا.

تنطلق الدرس الأول في مدارس الذكور في تمام الثامنة إلا ربع صباحاً.