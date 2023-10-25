TOYOUR EL-JANAH تردد قناة طيور الجنة الجديد متاح على جميع الأقمار الصناعية 2023

يتزايد بحث الآباء والأمهات من جميع دول العالم العربي عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، حيث قناة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى متميز وممتع للأطفال، حيث يكفي أن تقوم القناة بتقديم باقة من الأناشيد والبرامج التي تُكسب الأطفال الصفات الحميدة في شكل غير مناسب، لذا خصصنا مقال اليوم لنرفق لكم تردد القناة الجديدة وطريقة تحميل القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تقوم قناة طيور الجنة بعرض باقة من الأناشيد والبرامج التي تقوم بتوجيه نصائح وإرشادات إلى الأطفال حتى عمر 18 سنة، حيث تقدم لهم نصائح بشكل غير مباشر وتقوم بإكسابهم تعاليم الدين الحنيف بطريقة محببة للأطفال دون أوامر، بالإضافة إلى تسلية الأطفال وتقديم برامج وفقرات مرح لهم، وخصصت إدارة القناة التردد على القمر نايل سات والقمر عرب سات، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

التردد على نايل سات

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد 11274.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11073.

معدل الاستقطاب هو الأفقي.

معامل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي

بخطوات بسيطة يمكن تحميل القناة على القمر الصناعي، حيث تأتي الطريقة كالتالي: