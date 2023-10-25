” هتبقى أشيك من رجال الأعمال يابن اللعيبة ” .. مليونير مليونير.. وظائف شركة الطيران .. فرصة لو مش معاك مؤهل عالى ونفس تبقى مضيف.. حياتك هتتحول 180 درجة

وظائف شركة الطيران، اعلنت شركة العربية للطيران عن وظائف متاحة في مجال مضيفي ومضيفات الطيران، وذلك للراغبين والراغبات في العمل بهذا المجال من سكان القاهرة. لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ويجب أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل ثانوي عام، حيث كشفت شركة الطيران العربية عن الشروط والتفاصيل المطلوبة للتقديم، وكذلك طريقة التقديم، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت. نسعى من خلال موقعنا الإلكتروني إلى توفير المعلومات الضرورية وأخر الأخبار الهامة، ولهذا نقدم لكم التفاصيل والشروط لتقديم طلب وظيفة مضيفي ومضيفات الطيران في شركة العربية للطيران.

وظائف شركة طيران

يمكنك معرفة وظائف شركة الطيران، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

متطلبات العمر لهذا الدور: يجب أن يكون عمر المرشحين بين 21 و27 سنة في حالة عدم وجود خبرة سابقة كأعضاء طاقم المقصورة، وقد يصل العمر إلى 33 سنة لأولئك الذين لديهم خبرة في هذا المجال.

الحد الأدنى للطول هو 160 سم للإناث و 168 سم للذكور.

التقديم مفتوح لحديثي التخرج

يستطيع الأشخاص الذين يمتلكون خبرة سابقة في مجال الطيران أو خدمة العملاء أن يقدموا.

سيكتسب أولئك الذين يحملون رخص ضيافة سارية المفعول ميزة على أولئك الذين لديهم خبرة سابقة في مجال الضيافة الجوية.

شرط أن يكون للشخص شهادة دبلوم أو شهادة الثانوية العامة على الأقل.

إجاده اللغة الإنجليزية.

إجادة اللغة العربية.

الوزن يكون مناسبا للطول.

عند ارتداء زي الشركة الرسمي، لا يجب أن يكون هناك أي جروح أو علامات أو تاتوهات ظاهرة على مناطق ملفتة من الجسم.

التقديم متاح لحديثي التخرج

تعتبر خبرة في الضيافة الجوية وخدمة العملاء في قطاعي الطيران والسفر نقدمها ميزة إضافية عند التقديم لهذه الوظيفة.

يمكن لأولئك الذين لديهم خبرة أن يتقدموا لفرق الضيافة الجوية وهذا يُعتبر فائدة.

الحصول على الثانوية العامة بالإضافة إلى الشهادات المهنية في مجال السياحة والسفر هو فائدة إضافية.

حكمة إجادة اللغة الإنجليزية تأتي بميزة مضافة إذا كانت هناك لغات إضافية مثل العربية والفرنسية والهندية والصينية ولغات أخرى.

التقديم لوظائف شركة الطيران العربية .

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