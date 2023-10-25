نزلها حالًا “تردد قناة أبو ظبي الرياضيه” وتابع كل مباريات الأهلي في الدوري النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2023

أصبح العديد من الناس يقومون بالتساؤل حول البحث عن تردد مجموعة ابو ظبي الرياضيه الجديدة المفتوحة من اجل مشاهدة الأحداث الرياضية الحالية والتي تقوم القناة ببثها كما نجحت قناة ابو ظبي الرياضيه في الحصول على حقوق بس العديد من المباريات الهامة قبل انطلاق الموسم المقبل في معظم الدوريات الأوروبية مثل الدوري الاسباني والدوري الانجليزي لمعرفة تردد قناة ابو ظبي والاستمتاع بأفضل البرامج الرياضية تابعوا معي هذا المقال.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

قد تم نقل تردد قناة ابو ظبي الرياضية الاولى على قمر الصناعي نايل سات مجانا حيث تقوم القناة بعرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة وتعدي ايضا مجموعة قنوات أبو ظبي من أهم القنوات الذي يذهب إليها المشاهد عاشق الرياضه البحث عن تقطيع حياة ومباشرة لأبرز الرياضيات حول العالم وتتميز القناه ايضا بجوده عالية الصورة والصوت مما يتضمن للمشاهدين تجربة مشاهده ممتعه وواضحة ويمكنكم معرفة تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على عدة أقمار صناعية من خلال السطور التالية:

أسم القناة: AD Sports 1 HD

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

أسم القناة: AD Sports 2 SD.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر عرب سات

يمكنكم ايضا تنزيل قناة ابو ظبي الرياضية مجانا على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي: