عثمان لاروزا : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة وكاملة على قناة الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133، بسبب عدم عرض المسلسل الأسبوع الماضي في موعدها الرسمي انشغل المتابعين بأسباب عدم عرض المسلسل وقاموا بالبحث ليلاً ونهار على جوجل وعلى فيسبوك والعديد من مواقع التواصل للتأكد من موعد عرض الحلقة 133 بعد التأجيل وهل يتم تأجيلها هذا الأسبوع أم يتم عرضها، شهدت الحلقة الأولى من الموسم الخامس من المؤسس عثمان أحداث شيقة وغير متوقعة.

حيث كبر علاء الدين وأصبح يساند والده في كل خطوة ويرشدة على الطريق الصحيح لعدم الوقوع في أي فخ من مكائد المغول والقبائل التركية، للعام الخامس على التوالي منذ 2019 وحتى 2023 يعرض قيامة عثمان ومازال يحصد المشاهدة الأعلى من بين مختلف المسلسلات التركية والعربية، واليوم ننشر لكم أحداث جديدة تتعرفون عليها لأول مرة من خلال موقعنا البديل حول مسلسل قيامة عثمان 133.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت.

وبوراك تشيليك.

وسرحات كيليتش.

و اركان افجي .

روزغار اكسوي.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

لقد بدأ العد التنازلي وفي غضون ساعات قليلة سوف يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 في المواعيد التالية

يعرض قيامة عثمان عبر شاشة قناة ATV التركية الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساءً.

ويعرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية بشكل مجاني.

وتشاهدون المسلسل من خلال موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية ومدة الحلقة 120 دقيقة.

أحداث مسلسل قيامة عثمان

شهد الموسم الخامس من المسلسل التاريخي قيامة عثمان تغييرات وتطورات كثيرة في الدولة العثمانية، مما بدأ عثمان في محاربة جيش القبائل التركية والمغول ويكتشف خيانة الكثير من حوله، وينصدم عثمان في يعقوب ويؤكد له صلاح الدين أن يعقوب خائن يتحالف مع المغول، لكن من هناك تبدأ مفاجئة أخرى تقلب الأمور رأساً على عقب وهي عودة تورغوت الذي يسند به عثمان في كل شئ ويعلم جيداً أن الشخص الوحيد الذي لن يرغب سوى حماية الدولة ومساندة عثمان، وفي الحالات القادمة تزداد حالة بالا زوجة عثمان سوء وهذا ما أكد عليه الأطباء بسبب مرضها النادر.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023