here.. رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث عبر الموقع الرسمي

تصدر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث محركات البحث في العراق، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الثالث في 20 سبتمبر 2023، وأعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2023، وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الإلكتروني.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، رسميًا عن نتائج امتحانات الثالث متوسط الدور الثالث للعام الدراسي 2022-2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث من خلال الرابط التالي:

https://mlazemna.com/

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث

للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني. اختيار المرحلة الدراسية “الثالث متوسط”. اختيار الدور “الثالث”. إدخال رقم الامتحان. إدخال الاسم الثلاثي. الضغط على زر “عرض النتائج”.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور

يقدم موقع نتائجنا الإلكتروني بعض النصائح للطلاب وأولياء الأمور عند الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث وهي:

التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

الانتظار حتى موعد الإعلان الرسمي عن النتائج.

عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر حول النتائج.



أوضحت الوزارة في بيان لها، أن النتائج متاحة الآن عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وموقع “نتائجنا” الإلكتروني.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الثالث للثالث متوسط 80%، فيما بلغ عدد الناجحين 600 ألف طالب وطالبة من أصل 750 ألفا.

وأشادت الوزارة بالجهود التي بذلها المعلمون والمراقبون والإداريون في سير العملية الامتحانية، مؤكدة حرصها على توفير أفضل الظروف للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الناجحين، داعية إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد في دراستهم.