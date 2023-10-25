مباراة باريس سان جيرمان وميلان الآن قناة beIN SPORTS 1 مباشر دوري أبطال أوروبا 2023-24

شاهد الآن مباراة باريس سان جيرمان وميلان بث مباشر قناة beIN SPORTS 1 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حيث يستضيف باريس سان جيرمان المباراة ويتطلع لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لمواصلة مشواره في البطولة، بعد تعادله في المباراة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد على أرض الأخير في الجولة السابقة. ومن جهته، يسعى ميلان للعودة بالنقاط الثلاث بعد تعادله في المباراتين السابقتين في المجموعة السادسة أمام نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند الألماني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان

تقام مباراة باريس سان جيرمان وميلان مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 25 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن ومصر وسوريا، وفي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

ستقام المباراة في ملعب بارك دي برانس، المعروف أيضًا بحديقة الأمراء. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة مسابقة كرة القدم. يتنافس الفريقان على تحقيق النقاط الثلاث للتأهل إلى المراحل التالية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميلان

يمكنك متابعة مباراة باريس سان جيرمان وميلان عبر العديد من القنوات المختلفة، ومن بين هذه القنوات تبرز قناة beIN SPORTS 1 كواحدة من أبرز الخيارات لمشاهدة المباراة بشكل مباشر، تقدم قناة beIN SPORTS 1 تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات دوري أبطال أوروبا.

بإمكانك الاستماع إلى التعليق الصوتي للمباراة عبر قناة بين سبورت 1 للمعلق الرياضي حسن العيدروس، الذي يقدم تغطية حيوية وممتعة للمباراة بتعليقه المميز.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان بتشكيلة قوية ومتنوعة. وفيما يلي التشكيلة الرسمية للفريق:

المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، أشرف حكيمي، أليكس سكرينيار.

الوسط: ماركو فيراتي، إدينسون كافاني، جورجينيو فينالدوم.

الهجوم: سيرجيو راموس، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

تشكيل ميلان الرسمي

يستعد فريق ميلان لمواجهة باريس سان جيرمان بتشكيلة قوية ومتوازنة. وفيما يلي التشكيلة الرسمية للفريق:

المرمى: كيتو مينيان.

خط الدفاع: فويو توموري، هيرنانديز، دافيدي كالابريا، ثياو.

خط الوسط: يونس موسى، ريناتو سانشيز، ياسين عدلي.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، رافاييل لياو، كريستيان بوليسيتش.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وميلان

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وميلان، فهناك عدة خيارات متاحة لك. إليك بعض القنوات والمنصات التي يمكنك استخدامها لمشاهدة المباراة: