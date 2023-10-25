بالفيديو.. بشرى سارة من وزير التعليم في 2024 سيكون دور “التعليم” تنظيميًا وتشريعيًا وإيجابيات الفصول الثلاثة

حكومة السعودية عادة تهتم بتطوير العملية التعليمية وتقوم بالسعي جاهدة حتى تحقق الرؤية المستقبلية التي ترغب فيها لعام 2030، إذ أنها ترى بأن البداية لتحقيق النهضة تكون من العملية التعليمية، ولقد أقر وزير التعليم بأنه يسعى دائمًا لنهضة التعليم، وممتن لكافة الجهود الخاصة بالمعلمين، ولذلك سنقدم لكم تفاصيل بشرى سارة من وزير التعليم بخصوص رواتب القطاع الخاص.

بشرى سارة من وزير التعليم بخصوص رواتب القطاع الخاص

أكد وزير التعليم من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأن وزارة التعليم والموارد حريصين دائمًا أن يعالجوا ضعف الرواتب للمعلمين في القطاعات الخاصة، فهناك برامج متعددة تهتم بذلك لتعزيز القطاع الخاص بالعمل وتحفيزه، وخلق فرص وظيفية مستقبلية كثيرة للأبناء، كما أن الوزير أكد بأنه يهتم بتطوير العملية التعليمية لتحقيق الرؤية الخاصة بعام 2030، ويكون ذلك عبر الاهتمام والتطوير بالمعلم والطالب في المقررات والمناهج.

في 2024 دور “التعليم” سيكون تنظيميًا وتشريعيًا

إيجابيات الفصول الثلاثة

أوضحت وزارة التعليم بأن ثلاث فصول الدراسية لا تزال تحت التقييم والدراسة، كما أنه أوضح للجميع إيجابيات الفصول الثلاثة التي أدت إلى اعتمادها حتى الوقت الحالي ونجاحها بهذا الشكل، وإليكم هذه الإيجابيات وهي كالآتي: