البريجاديرو الكلاسيكي بالشوكولاتة بأسهل طريقة والطعم خطير

عرض الشيف شربيني، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل البريجاديرو الكلاسيكي بالشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل البريجاديرو الكلاسيكي بالشوكولاتة، وفقًا للشيف شربيني:

المكونات:

– (30 جرام) 2 ملعقة كبيرة من الزبدة

– (395 جرام) علبة من الحليب المكثف

– (40 جرام) ¼ كوب من مسحوق الكاكاو

– رشة ملح

– رقائق شوكولاتة حسب الرغبة

– زبدة إضافية للدهن

طريقة التحضير:

1. في قدر على نار متوسطة، قم بتذويب الزبدة، ثم أضف الحليب المكثف وقم بالتحريك.

2. أضف مسحوق الكاكاو والملح واطهيها حتى يتم تكثيفها مع التحريك المستمر، حتى تمتزج المكونات جيدًا.

3. ضع المزيج في طبق مدهون بالزبدة واتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة واحدة.

4. عندما يبرد الخليط، قم بدهن اليدين بالزبدة وشكل البريجاديرو إلى كرات (يجب أن يكون لديك 16 كرة تقريبًا)، أو يمكنك تشكيلها بأحجام صغيرة أو كبيرة حسب رغبتك.

5. اغطِ البريجاديرو برقائق الشوكولا واضعها في أكواب الحلوى الورقية.