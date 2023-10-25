طريقة عمل كيكة الشطرنج بخطوات سهلة وبسيطة

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كيكة الشطرنج، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة الشطرنج، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

لعجينة الفانيليا:

– 2 ونصف أكواب من الطحين

– 2 ونصف ملعقة بيكينج باودر

– نصف ملعقة صغيرة ملح

– 1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

– كوب ونصف من السكر البودرة

– 3 بيضات

– ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

– كوب من الحليب

للعجينة الكاكاو:

– 1/4 كوب من مسحوق الكاكاو

– 2 ملاعق كبيرة من الحليب

طريقة التحضير:

1. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وادهني قالب الكيك.

2. أعدّي عجينة الفانيليا في وعاء كبير، ثم امزجي الطحين والبيكنج بودر والملح.

3. في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر حتى تصبح قوامها كريميًا، ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، تليها خلاصة الفانيليا.

4. قم بمزج الخليط بالكامل

5. تقسم عجينة الفانيليا إلى جزئين متساويين.

6. قم بتحضير عجينة الكاكاو: أضف مسحوق الكاكاو وملعقتين من الحليب لأحد أجزاء عجينة الفانيليا، قم بالخلط حتى يتم دمج الكاكاو بشكل جيد.

7. في الصينية قم بالبدء بتناوب ملعقة من خليط الفانيليا وملعقة من خليط الكاكاو في وسط الصينية، لتكوين قالب الشطرنج.

8. استمر في إضافة العجائن بالتناوب حتى يتم استخدام كل العجين.

9. ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 30-35 دقيقة.

10. يمكنك دهنها بالشكولاتة حسب رغبتك.