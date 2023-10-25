رابط نتائج المفاضلة 2023 الثانية سوريا حسب الاسم | موقع القبول الجامعي والاوراق المطلوبة والشروط اللازمة

رابط نتائج المفاضلة 2023 الثانية سوريا حسب الاسم،يبحث عدد كبير من الطلاب في شتى المحافظات العراقية عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم السورية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور ، وكالعادة يسعى موقع البديل على تغطية أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في شتى التخصصات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج المفاضلة 2023 الثانية سوريا حسب الاسم.

رابط نتائج المفاضلة 2023 الثانية سوريا حسب الاسم

حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج المفاضلة 2023 الثانية سوريا حسب الاسم، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي صباح اليوم 25 اكتوبر 2023، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب الإطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر وإليكم خطوات الاستعلام.

الدخول على رابط موقع القبول الجامعي سوريا

ثم اضغط على المفاضلة الثانية.

حدد الفرع العلمي أو الأدبي.

اكتب الاسم المراد الاستعلام عنه.

ثم ادخل الاسم الثلاثي لولي الأمر.

ادخل رقم الاكتتاب.

ثم اضغط على عرض النتائج.

موعد اعلان نتائج المفاضلة الثانية

حيث صرح وزير التعليم السوري خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أنه من المقرر أن يتم العمل على رفع النتائج بعد غلق باب التسجيل، وذلك سوف يكون تحديداً في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، وشددت الوزارة على أنه سوف يتم قبول الطلاب دون استثناء بسبب وجود عدد كبير من الأماكن الشاغرة للطلاب في جميع الكليات والجامعات السورية.

المفاضلة الثانية 2023 في سوريا

حيث تعتبر المفاضلة العامة الثانية في سوريا من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص، كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب ويجب على الطلاب توخي الحذر في اختيار الكلية أو الجامعة، وأشارت وزارة التعليم العالي بسوريا أن نسب النجاح والتسجيل في المفاضلة الثانية جاءت مرتفعة عن العام الماضي.