طريقة عمل أصابع الشوكولاتة اللذيذة بكل سهولة

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل أصابع الشوكولاتة اللذيذة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل أصابع الشوكولاتة اللذيذة، وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

– 200 غرام من الشوكولاتة (نوع اختياري)

– 160 غرام من الطحين

– 2 بيضة

– 80 غرام من الزبدة

– 70 غرام من السكر

– ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير:

قومي بخفق الزبدة مع السكر في بولة عميقة ثم افصلي البياض عن الصفار وأضيفي الصفار إلى الخليط.

أضيفي الفانيليا واخلطي جيدًا، وأضيفي الطحين تدريجيًا مع الخلط حتى تحصلين على عجينة لينة.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرة، ثم لفيها بغلاف بلاستيكي واحفظيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

خذي كميات صغيرة من العجينة وشكليها على شكل أصابع وضعيها في صينية.

ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تصبح البسكويتات ذهبية اللون.

اتركي البسكويت حتى يبرد، وأذيبي الشوكولاتة في حمام مائي واغمسيه فيها.

اترك البسكويت يجف، واحتفظي بهم في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.