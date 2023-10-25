طريقة عمل دونات الهلال.. سهل وطعمه خطير

عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل دونات الهلال، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل دونات الهلال، وفقًا للشيف أميرة شنب:

مكونات:

• 1 بيضة

• 1 ملعقة صغيرة سكر فانيليا

• قشرة البرتقال

• 1/2 ملعقة ملح

• 1 ملعقة كبيرة سكر

• 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

• 8 جرام خميرة

• 7 جرام بيكنج بودر

• 150 مل ماء دافئ

• 100 جرام سميد

• 250 جرام دقيق

• زيت الطهي

• سكر بودرة

طريقة التحضير:

نذوب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، ثم نضيف الدقيق ونتركه لمدة 10 دقائق.

نضيف جميع المكونات المتبقية ونعجن العجينة.

نشكل العجين كما توضح الصورة اسفله نتركه يرتاح لمدة 20 دقيقة ثم.

تقلى في الزيت. ثم نرش الكعك بالسكر البودرة.